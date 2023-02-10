Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам

84

Сегодня в Тольятти состоялись соревнования по лыжным гонкам на первенство Главного управления МЧС России по Самарской области.

Среди зимних видов спорта именно лыжные гонки входят в ежегодную программу спартакиад и физической подготовки пожарных и спасателей. Целью спортивного мероприятия является популяризации лыжного спорта и здорового образа жизни среди сотрудников Главного управления.

В состязаниях приняли участие 44 спортсмена: 2 группы мужчин в 3 возрастных категориях и 2 группы женщин в 2 возрастных категориях.

Для получения переходящего кубка первенства спортсменам было необходимо как можно быстрее преодолеть дистанцию в 5 км.

В итоге, к финишу в общекомандном зачете первой пришла команда 31 пожарно-спасательного отряда (ПСО) (г. Тольятти),

2 место заняла команда 3 ПСО (г. Самара), и 3 место досталось 7 ПСО (г. Сызрань).

Во второй группе места распределились следующим образом:

1 место - 4 отряд ФПС;

2 место - Центр ГО, ПБ и ЧС;

3 место - ФГКУ "Волжский спасательный центр МЧС России"

Фото: ГУ МЧС СО