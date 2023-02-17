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Сотрудники 7 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС СО боролись за победу на соревнованиях по настольному теннису

17 февраля 2023 21:13
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В спортивном состязании приняли участие 20 человек.

В спортивном зале ФСК «Лидер» в Сызрани были организованы и проведены соревнования на первенство 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области по настольному теннису. В спортивном состязании приняли участие команды пяти подразделений отряда с общим числом участников 20 человек.

Цель соревнований - пропаганда здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в ежедневную жизнь личного состава Главного управления МЧС России по Самарской области, достижения спортивного мастерства.

Турнир прошел в острой и бескомпромиссной борьбе.

В результате в командном первенстве места распределились следующим образом:

1 место – служба пожаротушения (далее - СПТ);

2 место – 95 пожарно-спасательная часть (далее - ПСЧ);

3 место – 96 ПСЧ

4 место – 97 ПСЧ

5 место – 85 ПСЧ

В личном первенстве были зафиксированы следующие итоги: в 1 возрастной группе 1 место занял старший пожарный 95 ПСЧ Трошин В.В., 2 место – заместитель начальника СПТ, начальник дежурной смены СПТ- Ярцев А.В., 3 место - у старшего пожарного 96 ПСЧ Кабашко С.А.

Во 2 возрастной группе:

1 место у помощника начальника караула 85 ПСЧ Кузьмина П.А.;

2 место занял командир отделения 97 ПСЧ Морозов А.В.

3 место – старший пожарный 96 ПСЧ Цецулин В.Е.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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