Сотрудник МЧС СО завоевал бронзу на соревнованиях ПФО по плаванию

В столице Республики Мордовия городе Саранск прошли соревнования по плаванию среди Главных управлений МЧС России по субъектам Приволжского федерального округа в рамках Спартакиады МЧС России.
В состязаниях приняли участие спортсмены из 14-ти регионов, в том числе из Самарской области.
Пловцы преодолевали дистанцию 100 метров вольным стилем.
Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель и муниципальным районам Кинельский и Красноярский, Никита Петров, занял 3 место в личном зачете среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет.
Победители и призеры соревнований были награждены медалями, кубками и почетными грамотами, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: облМЧС