Сотрудник МЧС СО завоевал бронзу на соревнованиях ПФО по плаванию

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В столице Республики Мордовия городе Саранск прошли соревнования по плаванию среди Главных управлений МЧС России по субъектам Приволжского федерального округа в рамках Спартакиады МЧС России.

В состязаниях приняли участие спортсмены из 14-ти регионов, в том числе из Самарской области.

Пловцы преодолевали дистанцию 100 метров вольным стилем.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель и муниципальным районам Кинельский и Красноярский, Никита Петров, занял 3 место в личном зачете среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями, кубками и почетными грамотами, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС