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В Самарской области стартовал региональный этап соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций "Белая ладья". Состязания юных шахматистов 2010 года рождения и моложе проходят с 1 по 4 марта в Самаре.



В турнире принимают участие 112 спортсменов в составе 28 школьных команд из разных городов и районов губернии.



По итогам поединков будет подсчитываться командный зачет. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам турнира, будут награждены кубками и медалями министерства спорта Самарской области.

Фото: минспорта СО