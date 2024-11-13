130

В Самаре в УСЦ "Грация" при поддержке Главного управления МВД России по Самарской области и Самарского отделения физкультурно-спортивного общества "Динамо" состоялись вторые ежегодные соревнования Самарской области по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет.



Турнир посвящен памяти сотрудников МВД, погибших при выполнении служебного долга.



В нем приняли участие 156 юношей и девушек из городов и районов Самарской области.



Турнир является мероприятием социального проекта "Серия спортивно-патриотических мероприятий "Za самбо" грантового конкурса министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.



В рамках проекта в 2025 году запланировано проведение турнира на призы самбистов - участников СВО и турнира, посвященного участникам Великой Отечественной войны. А в школах области будет представлена выставка о самбистах - героях ВОВ и СВО, проведены встречи с известными спортсменами.



Фото: Екатерина Марчук, предоставлено Самарской областной федерацией самбо