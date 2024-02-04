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Состоится розыгрыш семейных абонементов на посещение фитнес-центров и бассейнов Самары

4 февраля 2024 13:59
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Состоится розыгрыш семейных абонементов на посещение фитнес-центров и бассейнов Самары

В поддержку года семьи в России в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" в Самарской области состоится розыгрыш семейных абонементов на посещение фитнес-центров и бассейнов Самары.

Если вы участвуете в лыжной гонке всей семьей (от трех человек), при регистрации заполняйте анкету и становитесь участниками розыгрыша призов!

Работа комиссии по допуску участников начнется уже завтра, 5 февраля, а пока можно пройти электронную регистрацию на "Лыжню России" на портале Госуслуг: https://clck.ru/36zHGq.

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