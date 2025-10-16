Я нашел ошибку
Главные новости:
Правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств.
Врач: осень  открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств.
ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима
К счастью, погибших и пострадавших нет.
ДТП в Приволжском районе: столкнулись автомобили Renault и КамАЗ
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.
На площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию.
Софья Алешина из Самарской области - трехкратная чемпионка России по плаванию ЛИН
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.
На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»
17 октября в Культурном центре «Универ Студия».
Гала-концерт патриотического проекта «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» пройдет в Самаре
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Софья Алешина из Самарской области - трехкратная чемпионка России по плаванию ЛИН

16 октября 2025 20:47
151
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию.

В Свердловской области завершился чемпионат России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

В соревнованиях участвовали 186 спортсменов из 30 регионов России.

В числе победителей и призеров - спортсмены из Самарской области в классе ИН2.

Софья Алешина стала первой на 50 м баттерфляем, 100 м брассом и 100 м комплексным плаванием и взяла бронзу на 100 м вольным стилем.

Мария Агеева заняла второе место на дистанции 100 м брасс, третье - на 50 м брассом и 200 м вольным стилем.

Мария Сафронова взяла две бронзы: на 50 и 100 м на спине.

Софья Алешина под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию. Соревнования среди спортсменов с синдромом Дауна состоятся в Португалии с 24 октября по 2 ноября.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств.
16 октября 2025, 21:40
ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств. Общество
164
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.
16 октября 2025, 20:55
На площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Общество
159
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.
16 октября 2025, 20:20
На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье. Новости компаний
148
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
201
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
222
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
261
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
497
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
663
Весь список