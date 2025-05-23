Следж-хоккеисты самарского «ЦСК ВВС» и тольяттинской «Лады» сыграли официальный матч

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В спортивном комплексе «Маяк» сегодня состоялось областные соревнования по следж-хоккею.

Встречались самарский «ЦСК ВВС-следж» и тольяттинская «Лада-следж». Тольяттинцам удалось забросить четыре шайбы - 4:0.

Соревнования стали этапом подготовки сборной Самарской области по следж-хоккею к участию в межрегиональном хоккейном турнире «Парни из стали» среди военнослужащих.

Наша сборная в рамках турнира встретится со следж-хоккейным клубом «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Также по итогам областных соревнований будет формироваться сборная команда региона на зимний сезон 2025/2026 годов.

Кроме того, в СК «Маяк» состоялась встреча первого заместителя министра спорта Самарской области Алексея Черняева и куратора министерства спорта от «Школы героев», ветерана СВО и игрока сборной Самарской области по следж-хоккею Владислава Пашутина.

За время обучения в «Школе героев» Владислав разработал проект по развитию адаптивных видов спорта в нашем регионе. На встрече участники обсудили главные идеи проекта и перспективы совместной работы по этому направлению.

Фото: минспорта СО