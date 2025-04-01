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В Нижегородской области завершились финальные соревнования «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» по футзалу среди команд девочек 2007-2008 годов рождения.



В финале сыграли 16 команд из разных регионов России - от Псковской области до Камчатского края.



Самарскую область на турнире представила команда «Триумф» средней общеобразовательной школы села Васильевка Ставропольского района под руководством тренера Олега Яксонова, ранее ставшая сильнейшей в соревнованиях ПФО.



Наши футболистки удачно выступили на групповом этапе, в четвертьфинале превзошли соперниц из Твери - 5:0, в полуфинале взяли верх над школьницами из Москвы - 9:1, а в финале обыграли команду школы №7 города Ставрополь - 2:0.



Елизавета Фадеева стала лучшим бомбардиром турнира, а Кристина Козлова получила приз лучшего игрока.

Фото: минспорта СО