Сергей Кобылянский уволен с поста министра спорта Самарской области

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31 мая стал последним рабочим днем для Сергея Кобылянского на посту министра спорта Самарской области. Эту информацию подтвердили в департаменте информационной политики региона.

В адрес Кобылянского не раз звучали претензии по ряду направлений его деятельности в сфере физической культуры и спорта региона. В частности, губернатор Дмитрий Азаров неоднократно указывал на необходимость скорейшего решения и нормализации сложнейшей ситуации, в которой оказался хоккейный клуб ЦСК ВВС. По поручению главы региона министр лично курировал данный вопрос, но по сегодняшний день проблемы в клубе так и остаются нерешенными, пишет 63.ру.

Сергей Кобылянский был назначен на должность в марте 2021 года.