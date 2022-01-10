Сергеев о переходе в «Зенит»: «Если честно, я до сих пор в шоке» 

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Новичок «Зенита» Иван Сергеев заявил, что до сих пор находится в шоке от перехода в петербургскую команду. Его слова приводит сайт клуба, передает РБК.

«Если честно, я до сих пор в шоке. Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова», — сказал Сергеев.

По словам форварда, переход в «Зенит» — отличный шанс, которым он постарается воспользоваться. «Зенит» — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде», — добавил футболист.



«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов» 10 января. Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона 2024/25.

Фото: fc-zenit.ru/РБК

