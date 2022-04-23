Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон

Свыше 500 поклонников здорового образа жизни собрались на площади Славы, чтобы принять участие в традиционном массовом велопробеге.
С площади колонна направилась через всю Самару в сторону поселка Курумоч, проезжая Управленский, Красную Глинку и поселок Волжский.
Общая протяженность маршрута составит 39 километров. На конечной точке участников велопробега ждут конкурсы, эстафеты, фудкорт, шоу велотриала, презентации интересных проектов и чай из самовара.
А для истинных поклонников отдохнуть и переночевать на свежем воздухе организаторы подготовили лесной кинотеатр, где каждый сможет насладиться фильмом под открытым звездным небом, сообщает минспорта СО.
Фото: минспорта СО