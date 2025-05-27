Сегодня на стадионе «Металлург» Игорь Осинькин встретился с воспитанниками Академии️

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Сегодня на стадионе «Металлург» прошла встреча Игоря Осинькина, генерального директора «Крыльев» Роберта Тер-Абрамяна и директора Академии «Крылья Советов» Игоря Кечаева с воспитанниками Академии.

Игорь Витальевич всегда умел работать с молодежью и в этот раз нашел нужные слова молодым воспитанникам нашей Академии. Ребятам надолго запомнятся советы тренера, который умеет делать из мальчишек настоящих звезд футбола. По окончании беседы, мальчишки и тренеры Академии сделали совместное фото.

Ребята пожелали Игорю Витальевичу успехов в дальнейшей работе и долго не отпускали тренера, который никому не отказал в автографе, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"