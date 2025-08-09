Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль

183

Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной состоится масштабный спортивный фестиваль с 45 интерактивными площадками – с локациями авиамодельного спорта, биатлона, скандинавской ходьбы, фехтования, скалодромом и др.

Всех, кто заботится о своем здоровье, ждет площадка «Выбираю здоровье!» Там можно будет определить объем легких, идеальный вес тела по отношению к росту, измерить артериальное давление и сатурацию, а также принять участие в викторине «Здоровые цифры здорового человека». Также будет организована локация физкультурно-спортивного комплекса ГТО и информационная площадка проекта «Стань чемпионом».

Основная программа запланирована на II очереди Самарской набережной (от ул. Маяковского до бассейна ЦСКА) и начнется в 17:00. Состоится чествование лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта и вручением государственных наград.

Кульминацией Дня физкультурника станет ночной легкоатлетический забег «Огни Самары». Подробная программа опубликована на сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/55351/.