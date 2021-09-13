Сборные Самарской области по теннису - победители командного первенства России

В Тольятти завершилось первенство страны среди спортсменов до 15 лет. Впервые в истории соревнований победителями турнира стали команды юношей и девушек Самарской области.
Сборная юношей Самарской области:
Артем Богомолов (МБУ г.о. Самара СШ №1);
Артемий Лазарев (ГАУ Самарской области СШОР № 1);
Кирилл Филаретов (ГАУ Самарской области СШОР № 1);
Виктор Удачин (тренер ГАУ Самарской области СШОР № 1).
Сборная девушек Самарской области:
Владлена Мартюнина (ГАУ Самарской области СШОР № 1);
Валерия Швецова (МБУ СШОР № 6 "Теннис");
Диана Лосева (МБУ СШОР № 6 "Теннис");
Антон Самаркин (тренер ГАУ Самарской области СШОР № 1).
Фото: минспорт СО