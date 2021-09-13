Сборные Самарской области по теннису - победители командного первенства России

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В Тольятти завершилось первенство страны среди спортсменов до 15 лет. Впервые в истории соревнований победителями турнира стали команды юношей и девушек Самарской области.

Сборная юношей Самарской области:

Артем Богомолов (МБУ г.о. Самара СШ №1);

Артемий Лазарев (ГАУ Самарской области СШОР № 1);

Кирилл Филаретов (ГАУ Самарской области СШОР № 1);

Виктор Удачин (тренер ГАУ Самарской области СШОР № 1).

Сборная девушек Самарской области:

Владлена Мартюнина (ГАУ Самарской области СШОР № 1);

Валерия Швецова (МБУ СШОР № 6 "Теннис");

Диана Лосева (МБУ СШОР № 6 "Теннис");

Антон Самаркин (тренер ГАУ Самарской области СШОР № 1).

Фото: минспорт СО