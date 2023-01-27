Сборная Самарской области вернулись с первых Единых Игр Специальной Олимпиады

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Сборную Самарской области на Центральном автовокзале встречали как настоящих героев. Первыми поздравили спортсменов руководитель управления развития физической культуры и массового спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин, члены молодежного министерства спорта во главе с министром Владиславом Коробковым.



«Ребята, вы молодцы! На таком грандиозном спортивном событии вы показали себя с самой лучшей стороны. Вся губерния гордится вами! 19 медалей, которые вы завоевали на Единых Играх еще раз доказывает, что благодаря Правительству региона и губернатору Дмитрию Азарову спорт в Самарской области активно развивается. А вы станете примером для многих!», - подчеркнул Дмитрий Чесалин.



Единые Игры прошли в столице Татарстана. В соревнованиях приняли участие команды из 59 регионов России и Республики Беларусь.

Фото: минспорта СО