Сборная Самарской области заняла первое место на первенстве России по спортивному туризму

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В Ставропольском районе Самарской области завершилось первенство России по спортивному туризму в дисциплине «дистанции на средствах передвижения», вид программы - конные дистанции. В турнире приняли участие спортсмены от 16 до 21 года.



Сборную 63 региона представили семь атлетов: Бондаренко Максим, Чумышев Тимур, Куликова Владислава (все - Жигулевск), Каюпов Артур (Ставропольский район), Минкин Денис, Деулина Софья (оба - Тольятти), Левина Анна (Самара).



По итогу командного зачета представители Самарской области заняли первое место, набрав 750 баллов. На втором месте команда Москвы (432). На третьем - сборная Владимирской области (350). В личном зачете у наших спортсменов четыре медали.



Бондаренко Максим - золото;

Чумышев Тимур - серебро;

Куликова Владислава;

Деулина Софья - бронза.

Фото: минспорта СО