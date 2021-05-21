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Самарские регбисты - в четверке сильнейших команд!



В Белгороде завершился четвёртый тур чемпионата России Высшей лиги по регби-7. По его итогам сборная Самарской области Регбийный клуб | Самара заняла 5 место.



Пройдя без поражений групповой этап, в 1/4 финала команде из Самары не удалось одолеть РК «Динамо». Следующие две игры для наших ребят оказались успешнее. Матч против РК «Сибирь» завершился со счётом 29:5, а РК «Балтийский шторм» был обыгран 39:5.



По результатам четырёх туров сборная Самарской области занимает 4 место в чемпионате Высшей лиги по регби-7. На данный момент это лучший результат в истории существовании клуба!





Фото: минспорт СО