Сборная Самарской области выиграла всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юниоров

В Московской области завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юниоров до 21 года с участием 750 спортсменов из 35 регионов страны.

Сборная Самарской области, костяк которой был составлен из воспитанников тольяттинской СШОР №8 «Союз», заняла первое общекомандное место, опередив команды Ленинградской и Волгоградской области.

Лев Чиаберашвили - золото

Михаил Евтюхов

Софья Ежова

Андрей Загороднев

Вячеслав Ганчурин - серебро

Василиса Шашкова

Семен Волков

Руслан Фазлыев - бронза

Тихон Марченко

Вероника Ганчурина

Иван Симдянов

Фото: минспорта СО