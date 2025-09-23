Сборная Самарской области выиграла всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юниоров

В Московской области завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юниоров до 21 года с участием 750 спортсменов из 35 регионов страны.
Сборная Самарской области, костяк которой был составлен из воспитанников тольяттинской СШОР №8 «Союз», заняла первое общекомандное место, опередив команды Ленинградской и Волгоградской области.
Лев Чиаберашвили - золото
Михаил Евтюхов
Софья Ежова
Андрей Загороднев
Вячеслав Ганчурин - серебро
Василиса Шашкова
Семен Волков
Руслан Фазлыев - бронза
Тихон Марченко
Вероника Ганчурина
Иван Симдянов
Фото: минспорта СО