Сборная Самарской области выиграла чемпионат России по пляжному регби

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В Москве на стадионе пляжных видов спорта «Динамо» завершился чемпионат России по пляжному регби. В мужском турнире приняли участие 15 команд. Сборная Самарской области завоевала титул чемпионов страны, обыграв в финале регбийный клуб «Таганий Рог» из Таганрога со счетом – 5:4. Бронза – у казанской «Энергии».

Отметим, что костяк самарской команды составляют спортсмены ГАУ СО «СШОР №1», которые неоднократно становились победителями и призерами различных всероссийских и международных соревнований по классическому, пляжному, а также снежному регби.