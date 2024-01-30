Сборная Самарской области - серебряный призер Кубка России по регби на снегу

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С 27 по 28 января в подмосковном Зеленограде проходил Кубок России по регби на снегу.



Сборная Самарской области, не проиграв ни одного матча, дошла до финала. В решающем поединке самарцы встретились с "Балтийским штормом" из Калининграда. Балтийцы оказались сильнее - 1:3 - и выиграли Кубок России. У самарцев серебряные медали.



Также в рамках турнира прошли тестовые матчи сборных команд. В составе сборной России выступили представители сборной Самарской области: главный Максим Саврасов и игроки Илья Виноградов, Виталий Соловьев, Роман Ксенофонтов, Амир Шамшутдинов, Сергей Власов, Кирилл Дорофеев Кирилл, Евгений Перепечко.