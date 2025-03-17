Сборная Самарской области по следж-хоккею - бронзовый призер «Кубка защитников Отечества»

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В Ханты-Мансийске завершились игры первого «Кубка защитников Отечества» по зимним видам спорта. В них принимали участие ветераны специальной военной операции.



Самарскую область на турнире по следж-хоккею представили хоккеисты из Самары и Тольятти: игроки «Лады-следж» и «ЦСК ВВС-следж».



Сегодня на турнире по следж-хоккею состоялся финал с участием победителей отборочных групп: сборных Самарской области и команд из Московской области и Санкт-Петербурга.



В упорной борьбе самарцы уступили обоим соперникам с минимальным счетом - 0:1. Итоговые места распределились так:

СХК «Гвардия» (Московская область)

сборная Санкт-Петербурга

сборная Самарской области



В церемонии закрытия соревнований и награждения победителей и призеров приняли участие министр спорта России, президент национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Фото: минспорта СО