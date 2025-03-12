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Сборная команда по следж-хоккею Самарской области отправилась на Всероссийский «Кубок защитников Отечества»

12 марта 2025 20:17
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Сегодня спортсмены отправились в Ханты-Мансийск, чтобы побороться за победу в одном из самых сложных зимних видов спорта.

С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске состоится первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта. Мероприятие организовано Государственным фондом «Защитники Отечества». при поддержке Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета России. В соревнованиях примут участие более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.

Самарскую область на Кубке представит сборная команда по следж-хоккею, в состав которой вошли 10 игроков клуба «Лада-следж» и 5 хоккеистов команды «ЦСК ВВС-следж». Сегодня спортсмены отправились в Ханты-Мансийск, чтобы побороться за победу в одном из самых сложных зимних видов спорта.

Заместитель руководителя по общественным проектам фонда «Защитники Отечества» Елена Борискина отметила: «С самого начала нашей деятельности одним из важных направлений является социализация и интеграция ветеранов с ограниченными возможностями здоровья в мирную жизнь. Мы уделяем большое внимание спорту. Наши ребята уже участвовали в соревнованиях в Уфе, Туле, Хабаровске, Сочи, Сириусе и неизменно возвращались с призовыми местами. Сегодня мы провожаем нашу команду на всероссийские соревнования. Мы верим в наших героев и ждем их с победой!»

Фонд «Защитники Отечества» активно поддерживает развитие спорта среди ветеранов. Например, сани для следж-хоккея, производимые в Самарской области, включены в перечень технических средств реабилитации и предоставляются регионам на безвозмездной основе вместе с необходимой экипировкой.

 «До СВО я спортом не занимался. Следж-хоккей стал для меня новым вызовом. Это один из самых сложных видов спорта, но мы привыкли к нагрузкам и сделаем все возможное, чтобы показать наилучший результат. Настрой у нас боевой», - поделился капитан сборной Самарской области по следж-хоккею Кирилл Пузырников.

 «В детстве я играл в дворовый хоккей. Придя в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» после ранения, мне предложили заняться следж-хоккеем. Я согласился и не жалею. Мы уверены в своих силах и настроены на победу», - рассказал участник команды Дмитрий (позывной «Край»).

Сомат Тимиров, еще один представитель сборной, добавил: «О возможностях заниматься следж-хоккеем я сначала услышал в госпитале, а потом в фонде «Защитники Отечества», где мне передали коляску для занятий спортом. Мне очень нравится этот вид спорта. Да, бывают сложности, но мы работаем над ошибками и с каждым разом становимся лучше».

Надо отметить, что Сомат Тимиров, имея парную ампутацию (ампутация обеих ног), одним из первых получил от Госфонда автомобиль с ручным управлением, а также прошел комиссию по адаптации жилого помещения под нужды инвалидов.

 «Я занимаюсь следж-хоккеем чуть больше года. Опыт катания на коньках помогает, но самое главное — найти баланс и много тренироваться. Мы готовы показать все, на что способны» - подчеркнул капитан команды «ЦСК ВВС» Дмитрий Худошин.

В рамках соревнований участники будут состязаться в пяти дисциплинах: следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт и сноуборд. Для многих ветеранов это не только возможность проявить себя в спорте, но и важный шаг к адаптации в мирной жизни.

Напомним, Самарская область стала одним из первых регионов, где по инициативе фонда «Защитники Отечества», были созданы команды по следж-хоккею полностью из ветеранов СВО. Кураторами команд стали два профессиональных хоккейных клуба региона - тольяттинская «Лада» и самарский «ЦСК ВВС». Набор игроков в команды продолжается.

Правительство Самарской области также уделяет большое внимание развитию не только следж-хоккея, но и адаптивного спорта в целом. В 2024 году в регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, который координирует эту работу. В целях поддержки, в том числе адаптивного спорта по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта». Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.

В социализации ветеранов помогает и программа «Школа героев», которая реализуется по инициативе главы региона. Она является продолжением президентской - «Время героев» - и призвана помочь бойцам и их семьям получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Сейчас продолжается заявочная кампания для участия во втором потоке программы переподготовки. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области – samregion.ru и в филиале фонда «Защитники Отечества,  регистрация продлится до 27 марта.

 

Фото:   минспорта СО

 

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