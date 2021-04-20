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Сборная команда Самарской области завоевала 9 медалей на первенстве России по каратэ

20 апреля 2021 14:55
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В Омске состоялось первенство России по каратэ (участники 14-20 лет).

В Омске состоялось первенство России по каратэ (участники 14-20 лет).

Сборная команда Самарской области завоевала 9 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

1 место - Юшкова Дарья, 16-17 лет св. 59 кг
1 место - Пулькин Егор, 18-20 лет до 67 кг
1 место - Чернышева Анна, 18-20 лет до 55 кг
2 место - Данила Станичнов, 14-15 лет до 52 кг
2 место - Кураков Никита, 16-17 лет до 68 кг
3 место - Раис Бикбаев, 14-15 лет до 57 кг
3 место - Изатилло Абдуллоев, 14-15 лет до 63 кг
3 место - Наумов Кирилл, 16-17 лет до 68 кг
3 место - Кузнецов Кирилл, 18-20 лет до 84 кг

Самарская область заняла 4 место из 57 регионов на первенстве России по каратэ 14-20 лет и выиграла 3 путевки на первенство Европы в Финляндию.: 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

 

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