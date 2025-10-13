Я нашел ошибку
Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».
Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки.
В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов.
Сборная команда региона заняла второе место в командном зачете первенства России по гонкам дронов
По новой системе выдворения мигрантов решения принимает полиция, а не суд.
В Госдуме объяснили, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Сборная команда региона заняла второе место в командном зачете первенства России по гонкам дронов

13 октября 2025 20:16
Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов.

5 октября состоялись соревнования на техническом симуляторе. Лучшие юные пилоты соревновались онлайн в личном и командном зачете.

Сборная команда Самарской области - Дмитрий Светлов и Константин Топоров - заняла второе место в командном зачете.

Затем с 7 по 13 октября спортсмены собрались в Сочи. На стадионе «Фишт» проходили очные соревнования. За звание лучших боролись пилоты из 16 регионов, в том числе из Самарской области.

В командном зачете класса 200 третий результат показали наши спортсмены - Арсений Воронин и Николай Шатохин.

Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов. Соревнования включены в спортивную программу международного форума «Россия - спортивная держава».

Фото: Федерация гонок дронов Самарской области/минспорта СО

@minsport63

Теги: Самара

13 октября 2025, 22:32
13 октября 2025, 20:46
13 октября 2025, 18:20
13 октября 2025  18:20
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
