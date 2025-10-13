Сборная команда региона заняла второе место в командном зачете первенства России по гонкам дронов

166

5 октября состоялись соревнования на техническом симуляторе. Лучшие юные пилоты соревновались онлайн в личном и командном зачете.

Сборная команда Самарской области - Дмитрий Светлов и Константин Топоров - заняла второе место в командном зачете.

Затем с 7 по 13 октября спортсмены собрались в Сочи. На стадионе «Фишт» проходили очные соревнования. За звание лучших боролись пилоты из 16 регионов, в том числе из Самарской области.

В командном зачете класса 200 третий результат показали наши спортсмены - Арсений Воронин и Николай Шатохин.

Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов. Соревнования включены в спортивную программу международного форума «Россия - спортивная держава».

Фото: Федерация гонок дронов Самарской области/минспорта СО

