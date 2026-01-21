В Тольятти вор унес из магазина спиртного на 80 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный ночью отжал входную дверь, проник в помещение и похитил с прилавка продукты питания, бытовую химию и алкогольную продукцию. Согласно представленным документам, причинённый заявителю ущерб составил более 80 000 рублей.

Полицейские составили и распространили ориентировку с описанием злоумышленника среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции. Участковые уполномоченные полиции 12 квартала, получив ориентировку, узнали ранее судимого за имущественные преступления безработного 33-летнего жителя многоквартирного дома, проживающего на их административном участке. Полицейские незамедлительно приняли меры к задержанию предполагаемого злоумышленника и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что похищенные товары использовал по собственному усмотрению.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего