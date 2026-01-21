Я нашел ошибку
В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
22 января лекцию проведут КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп. 
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
Социальный контракт помогает создать своё дело многодетной маме в Самарской области

155
Социальный контракт помогает создать своё дело многодетной маме в Самарской области

Социальный контракт продолжает доказывать свою эффективность как инструмент реальной помощи в преодолении трудной жизненной ситуации. Яркий пример – семья Айны Тюлимбаевой из села Александровка Большеглушицкого района. Благодаря государственной поддержке она начала разводить птицу и выращивать сезонную зелень.

Мама четверых детей в мае 2025 года заключила социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. На полученные средства она поставила просторную теплицу, где выращивает зелень и для семьи, и для покупателей, а еще приобрела кур и гусей. На сегодняшний день в её подворье около 40 голов птицы.

«Я давно хотела заняться разведением домашней птицы. Благодаря социальному контракту это удалось. Это не только возможность поправить материальное положение семьи, но и реализовать свою мечту», – делится Айна Тюлимбаева. Для неё это уже второй успешный опыт использования соцконтракта: ранее он помог семье приобрести коров для производства и продажи молочной продукции.

По данным управления соцзащиты по Большеглушицкому району, интерес к социальному контракту с каждым годом растёт. «В 2025 году жители района заключили 62 соцконтракта. Более половины из них – семьи с детьми, из которых почти четверть – многодетные, – отмечает руководитель управления Лариса Гладкова. – Мера поддержки особенно востребована среди тех, кто хочет начать своё дело или развить подсобное хозяйство. В последнее время интерес к этой мере поддержки проявляют и ветераны СВО».

Жители региона могут выбрать наиболее подходящее направление. Например, для начала предпринимательской деятельности максимальная выплата по соцконтракту составит до 350 тыс. рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 200 тыс. рублей. Также соцконтракт можно заключить на преодоление трудной жизненной ситуации и поиск работы (ежемесячные выплаты по 18 169 рублей).

Как рассказала Лариса Гладкова, помимо соцконтракта, в Большеглушицком районе активно реализуются и другие виды помощи для семей с детьми. «В районе проживает 305 многодетных семей, – подчеркнула она. – В 2025 году 44 семьи получили региональный семейный капитал при рождении третьего ребёнка (по 100 тыс. руб.), на 585 детей была оформлена ежегодная выплата на школьную форму для детей из многодетных семей (по 11 тыс. руб.), 13 студентов из многодетных семей, обучающихся платно, получили компенсацию 50% стоимости обучения (от 17 000 до 117 000 руб.) и другие виды помощи. Мы все видим, что адресная государственная поддержка помогает не просто справляться с трудностями, но и создавать достойный уровень жизни жителям».

«Сегодня каждый третий житель получает меры соцподдержки. На эти цели направлено в 1,5 раза больше средств, чем в 2024 году», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития Самарской области за прошлый год. На меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2025 году было направлено почти 90 млрд рублей. Напомним, что за год более 5,7 тыс. жителей Самарской области заключили социальные контракты.

На оказание одной из самых востребованных мер социальной помощи в виде социального контракта в областном бюджете на 2026 год предусмотрено 1,3 млрд рублей.

Соцконтракт стал одной из мер поддержки, предусмотренных национальным проектом «Семья».

Оформить соцконтракт можно в управлении соцзащиты населения по месту жительства. Подробная информация — на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе «Социальный портал» (https://minsocdem.samregion.ru/portal/).

Фото - Медиаагентство "Самара 450".

Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
164
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
206
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
201
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
458
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
411
