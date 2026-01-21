Социальный контракт помогает создать своё дело многодетной маме в Самарской области

Социальный контракт продолжает доказывать свою эффективность как инструмент реальной помощи в преодолении трудной жизненной ситуации. Яркий пример – семья Айны Тюлимбаевой из села Александровка Большеглушицкого района. Благодаря государственной поддержке она начала разводить птицу и выращивать сезонную зелень.

Мама четверых детей в мае 2025 года заключила социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. На полученные средства она поставила просторную теплицу, где выращивает зелень и для семьи, и для покупателей, а еще приобрела кур и гусей. На сегодняшний день в её подворье около 40 голов птицы.

«Я давно хотела заняться разведением домашней птицы. Благодаря социальному контракту это удалось. Это не только возможность поправить материальное положение семьи, но и реализовать свою мечту», – делится Айна Тюлимбаева. Для неё это уже второй успешный опыт использования соцконтракта: ранее он помог семье приобрести коров для производства и продажи молочной продукции.

По данным управления соцзащиты по Большеглушицкому району, интерес к социальному контракту с каждым годом растёт. «В 2025 году жители района заключили 62 соцконтракта. Более половины из них – семьи с детьми, из которых почти четверть – многодетные, – отмечает руководитель управления Лариса Гладкова. – Мера поддержки особенно востребована среди тех, кто хочет начать своё дело или развить подсобное хозяйство. В последнее время интерес к этой мере поддержки проявляют и ветераны СВО».

Жители региона могут выбрать наиболее подходящее направление. Например, для начала предпринимательской деятельности максимальная выплата по соцконтракту составит до 350 тыс. рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 200 тыс. рублей. Также соцконтракт можно заключить на преодоление трудной жизненной ситуации и поиск работы (ежемесячные выплаты по 18 169 рублей).

Как рассказала Лариса Гладкова, помимо соцконтракта, в Большеглушицком районе активно реализуются и другие виды помощи для семей с детьми. «В районе проживает 305 многодетных семей, – подчеркнула она. – В 2025 году 44 семьи получили региональный семейный капитал при рождении третьего ребёнка (по 100 тыс. руб.), на 585 детей была оформлена ежегодная выплата на школьную форму для детей из многодетных семей (по 11 тыс. руб.), 13 студентов из многодетных семей, обучающихся платно, получили компенсацию 50% стоимости обучения (от 17 000 до 117 000 руб.) и другие виды помощи. Мы все видим, что адресная государственная поддержка помогает не просто справляться с трудностями, но и создавать достойный уровень жизни жителям».

«Сегодня каждый третий житель получает меры соцподдержки. На эти цели направлено в 1,5 раза больше средств, чем в 2024 году», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития Самарской области за прошлый год. На меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2025 году было направлено почти 90 млрд рублей. Напомним, что за год более 5,7 тыс. жителей Самарской области заключили социальные контракты.

На оказание одной из самых востребованных мер социальной помощи в виде социального контракта в областном бюджете на 2026 год предусмотрено 1,3 млрд рублей.

Соцконтракт стал одной из мер поддержки, предусмотренных национальным проектом «Семья».

Оформить соцконтракт можно в управлении соцзащиты населения по месту жительства. Подробная информация — на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе «Социальный портал» (https://minsocdem.samregion.ru/portal/).

Фото - Медиаагентство "Самара 450".