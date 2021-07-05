Самарцы завершили игровую программу сбора матчем с сербским клубом "Раднички"

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Матч с сербским клубом "Раднички" стал пятым спаррингом на сборе для нашей команды. "Крылья" сыграли с тремя сербскими командами и одной черногорской ("Будучност").

"Крылья Советов" – "Спартак" – 5:0

"Крылья Советов" – "Пролетер" – 3:1

"Крылья Советов" – "Будучност" – 2:3

"Крылья Советов" – "Раднички" – 3:0

"Крылья Советов" – "Раднички" – 4:1

В пяти играх одержаны 4 победы. Забито 17 мячей, пропущено 5.

Перед началом нового сезона "Крылья Советов" сыграют еще два контрольных матча с "Уралом" (11 июля в Екатеринбурге, 18 июля в Самаре).

Чемпионат "Крылья" откроют домашним матчем с "Ахматом" 25 июля, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"