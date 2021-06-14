"Крылья Советов" отправились в Белград

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Сегодня утром игроки нашей команды прошли медосмотр в медицинском центре стадиона "Лужники". Поздно вечером "Крылья" отправились в Белград. До 9 июля наша команда будет базироваться в местечке Стара-Пазова.

Мехди Зеффан и Сафаа Хади находятся в расположении своих национальных сборных и присоединятся к команде позже. Максим Канунников восстанавливается и начнет подготовку к сезону по индивидуальной программе.

Рикарду Алвешу клуб предложил новый контракт. В ближайшее время станет известно, где полузащитник продолжит свою карьеру.

С первых дней в составе нашей команды начнет тренироваться полузащитник Данил Липовой, начинавший свою карьеру в молодежной команде "Крыльев".

На сборах в Сербии запланировано проведение пяти контрольных матчей. Первая игра состоится 22 июня, рассказали в пресс-службе ФК "КС".

Фото: ФК "КС"