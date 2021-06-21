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Соперник хорошо знаком самарцам – "Спартак" Суботица. С этой сербской командой "Крылья" часто играют на сборах.
Завтра "Крылья" сыграют первый матч на сборе в Сербии
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Завтра "Крылья" сыграют первый матч на сборе в Сербии

21 июня 2021 19:14
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Соперник хорошо знаком самарцам – "Спартак" Суботица. С этой сербской командой "Крылья" часто играют на сборах.

"Крылья Советов" тренируются в Сербии уже неделю. Завтра наша команда проведет первый контрольный матч.

Соперник хорошо знаком самарцам – "Спартак" Суботица. С этой сербской командой "Крылья" часто играют на сборах.

Встреча состоится на главном поле футбольного комплекса сербской федерации футбола. Начало матча в 20-00 по самарскому времени.

В тренировочный лагерь самарцев прибыл Сергей Пиняев. Он хорошо знаком многим нашим футболистам и главному тренеру Игорю Осинькину. Сегодня он провел первую тренировку, передает пресс-служба ФК "КС". 

 

фото:  ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" первый матч Сербия

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