Завтра "Крылья" сыграют первый матч на сборе в Сербии

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"Крылья Советов" тренируются в Сербии уже неделю. Завтра наша команда проведет первый контрольный матч.

Соперник хорошо знаком самарцам – "Спартак" Суботица. С этой сербской командой "Крылья" часто играют на сборах.

Встреча состоится на главном поле футбольного комплекса сербской федерации футбола. Начало матча в 20-00 по самарскому времени.

В тренировочный лагерь самарцев прибыл Сергей Пиняев. Он хорошо знаком многим нашим футболистам и главному тренеру Игорю Осинькину. Сегодня он провел первую тренировку, передает пресс-служба ФК "КС".

фото: ФК "КС"