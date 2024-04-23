Самарцам рассказали о работе бассейна на 116-м километре

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Как сообщили в городской администрации, почти два с половиной месяца там уже проходят занятия (0+) шесть дней в неделю для воспитанников школы спортивного резерва.

Дополнительно для посетителей проводили мастер-классы (0+). В том числе в бассейне, гимнастическом и тренажерном залах. Но для массового посещения спортивное учреждение на 116-м километре в Самаре пока закрыто по требованиям антитеррористической безопасности.

- При проектировании бассейна не были предусмотрены системы внутреннего видеонаблюдения и контроля учета доступа, которые являются важными элементами защищенности. Сейчас идут завершающие работы по их монтажу. На этой неделе состоится тестирование, - уточнили в горадминистрации.

Только после этого спортивное учреждение будет открыто для всех желающих, пишет Сова.