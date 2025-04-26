Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Российской федерации баскетбола

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В рамках Суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет» состоялся рабочий визит делегации Российской федерации баскетбола в Самарскую область во главе с исполнительным директором и генеральным секретарем РФБ Владимиром Дячком.



В ходе визита прошла встреча с вице-губернатором Самарской области Дмитрием Яковлевым и министром спорта региона Лидией Рогожинской.



В центре обсуждения оказались вопросы положения профессиональных, молодежных мужских и женских команд клуба «Самара», достижения детских коллективов и совершенствования баскетбольной инфраструктуры региона.



Руководитель департамента национальных и резервных команд РФБ Сергей Моня высоко оценил системную работу Федерации баскетбола Самарской области и клуба «Самара», которым удалось выстроить полную вертикаль подготовки баскетболистов - от начальной стадии до профессиональных команд.



Отдельное внимание было уделено адаптивным направлениям баскетбола, включая реализацию инклюзивного проекта РФБ «тихий!баскетбол» и дебют сборной команды Самарской области на турнире по баскетболу 3х3 на колясках «Кубок Восхода» в апреле 2025 года.



Стороны обсудили и инфраструктурные проекты: в последние годы регион активно участвовал во всех программах застройки и реконструкции уличных площадок как при поддержке РФБ, так и при содействии региональных властей. Более 100 объектов спорта появится в ближайшее время в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.



По итогам встречи делегация РФБ выразила готовность участия в мероприятиях баскетбольного направления и в деловой программе форума «Россия - спортивная держава», который пройдет в Самаре осенью 2025 года.

Фото: минспорта СО