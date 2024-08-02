Самарский спортсмен - победитель всероссийских соревнований по серфингу

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В Ярославской области состоялись всероссийские спортивные соревнования по серфингу в дисциплине "доска с веслом" с участием 200 спортсменов из 20 регионов России. Они соревновались в технической гонке, гонке на длинную дистанцию и в спринте.



Абсолютными победителями в категории ПРО стали Алена Суркова из Москвы и Руслан Гараев - представитель Самарской области.



А с 12 по 16 августа Самарская область впервые принимает чемпионат России по серфингу. Соревнования в дисциплинах "вейксерфинг" и "вейкским" пройдут в акватории Серной Воложки вдоль острова Зелененький: от поселка Южный вниз по течению.

Фото: минспорта СО