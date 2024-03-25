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Самарские студенты взяли серебро на баскетбольном турнире ПФО

25 марта 2024 16:56
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Самарские студенты взяли серебро на баскетбольном турнире ПФО

24 марта 2024 года в Нижнем Новгороде в закрытом формате состоялись полуфинальные и финальные матчи Суперфинала Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО).

Перед началом официальных мероприятий Суперфинала участники почтили минутой молчания память погибших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Всего в отборочных соревнованиях Турнира приняли участие более 40 тысяч учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья. Победители – 28 лучших команд юношей и девушек – приехали в Нижний Новгород, чтобы определить сильнейших по баскетболу 3х3 в ПФО.

Участников турнира от имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев. «Любой наш проект имеет одну цель – объединить людей через различные виды спорта. Каждый выбирает его самостоятельно, но цель одна – саморазвитие. Пусть оно происходит на спортивных и творческих площадках наших проектов, где вы можете проявить себя, и пусть ваши друзья, которые появились здесь, помогут вам в жизни», – отметил замполпреда.

По итогам двух игровых дней состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований. Лучший результат среди команд СПО у юношей показали студенты из Пермского края (Кунгурский центр образования №1), забравшие в финале победу у Самарской области (ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева»). Самарские студенты второй год подряд становятся призерами турнира. У девушек лучшими стали представительницы Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская Республика), обыгравшие в матче за первое место студенток из колледжа Удмуртского государственного университета (Удмуртская Республика). Команда девушек из Самарской области (Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж) остановилась в шаге от медалей и заняла 4-е место.

В рамках Суперфинала также прошли игры и мастер-классы проекта «Тихий! баскетбол» – социальное направление РФБ по развитию инклюзивного спорта, игры сильнейших команд России по баскетболу глухих и участников турнира по баскетболу на колясках «Лига сильных людей».

Проект "Тихий! баскетбол" в Самарской области активно реализуется с 2022 года. Команды, составленные из спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принимают участие в любительских соревнованиях Самарской области, в том числе в Лиге губернатора и турнире Samara Open. Количество участников проекта ежегодно растет. Так, в 2023 году в Лиге губернатора участвовали 48 таких команд.

Проект "Лига сильных людей" - турнир баскетболистов-колясочников - был представлен в 2023 году на Samara Open в формате выставочных матчей. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в настоящее время в губернии при поддержке региональной федерации баскетбола и Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта идет работа по созданию такой лиги.

Победителям и призерам Суперфинала были вручены кубки, медали, дипломы и памятные призы, в том числе специально разработанные компанией «Jögel» официальные мячи окружного Турнира 3х3.

Также победители окружного Турнира получили путевку на Всероссийский Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 3х3, который пройдет 14-15 октября в Москве.

Каждому участнику турнира вручили комплект баскетбольной формы, брендированную сувенирную продукцию и ценные призы от партнеров игр.

Фото предоставлены пресс-службой ПФО

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