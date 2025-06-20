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Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

"Братья Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России заняли третье место в командных соревнованиях. В поединке за бронзу наши парни одолели соперников из Бельгии", — написал в своем Телеграм-канале Вячеслав Федорищев.

Чемпионат проходит в Генуе.

"Сборная России по фехтованию впервые за последние годы выступает на международном уровне", - отметил губернатор.

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Федорищева