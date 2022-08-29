Самарские рапиристы выиграли Всероссийскую спартакиаду сильнейших

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В Москве завершились командные соревнования по рапире среди мужчин в рамках фехтовального турнира Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Золотые медали завоевала команда 63 региона — Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов и Виктор Широков. Самарцы сначала не испытали проблем с выходом в финал, а затем вновь доказали, что являются сильнейшей командой в стране, одолев сборную Республики Башкортостан со счетом — 45:35. Бронза — у фехтовальщиков из Санкт-Петербурга.

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.