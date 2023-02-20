Самарские полицейские приняли участие в турнире по хоккею с шайбой «Кубок силовых структур»

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19 февраля на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Ипподром-Арена» состоялся ежегодный турнир Самарской области по хоккею, проводимый Спортивной Федерацией по хоккею Самарской области - «Кубок силовых структур» сезона 2022/2023 гг.

В соревнованиях приняли участие 5 команд:

- «МВД» (ГУ МВД России по Самарской области);

«Бастион» (Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области);

- «Вымпел» (УФСБ России по Самарской области);

- «МЧС» (ГУ МЧС России по Самарской области);

- «Щит» (Прокуратура Самарской области).

Всего на льду между командами силовиков прошло 10 матчей. Победителем турнира стала команда хоккейного клуба «Вымпел», второе место заняли представители команды «МВД», в состав которой вошли сотрудники подразделений органов внутренних дел Самарской области, бронза оказалась у сотрудников МЧС Самарской области.

Кроме того, по итогам соревнований лучшим вратарем турнира признан заместитель командира роты полка ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре капитан полиции Дмитрий Храмов.

В рамках церемонии награждения от имени Федерации хоккея России за вклад в развитие отечественного хоккея дипломом, а также памятной наградой был награжден начальник О МВД России по городу Новокуйбышевску полковник полиции Олег Клейменов.

Все участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, упорную борьбу, непредсказуемые результаты и зрелищную игру. Все это по праву делает традиционный турнир по хоккею на Кубок силовых структур одним из главных и ожидаемых любительских соревнований в нашем регионе. К нему готовятся, его ждут, и каждый раз праздник хоккея удается на славу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО