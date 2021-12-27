Самарские дзюдоистки - призеры Кубка России

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В Грозном завершился Кубок России по дзюдо. Участниками Кубка страны стали 367 человек – 263 мужчины и 104 женщины, представляющие 50 регионов России. Представительницы Самарской области завоевали три медали: серебряную и две бронзовые.

Мария Иванова (СШОР №1, тренеры — Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.) в весовой категории свыше 78 кг завоевала серебряную медаль. В этом сезоне Мария уже стала призером чемпионата России, первенств страны (до 21 года, до 23 лет), а также выиграла Кубок Европы. Бронзовым призером в этой же категории стала еще одна представительница СШОР №1 Альфия Дашкина (тренеры — Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.), уступившая будущей чемпионке Валерии Таратуниной из Тюменской области.

Еще одна самарская дзюдоистка Стефания Власова (СШОР №1, тренеры — Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.) выиграла бронзу в весовой категории до 63 кг. На первом месте нижегородская спортсменка Анастасия Коляденкова. На втором — Залина Зураева (Московская обл. — РСО-Алания).