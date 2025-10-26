Я нашел ошибку
В Самаре около вокзала восстановили движение транспорта
В Самаре подвели итоги приёмной кампании 2025 года
Геннадий Котельников переизбран председателем Совета ректоров Самарской области
С 27 октября меняется расписание движения пассажирских судов на пригородном маршруте Самара — Ширяев
В Самаре состоялись соревнования по зимнему плаванию
Последняя неделя октября в Самарской области будет пасмурной
Самарская тхэквондистка - призер чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
Купить авиабилет детям до 14 лет в ряд стран будет можно лишь по загранпаспорту
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарская тхэквондистка - призер чемпионата мира по тхэквондо ИТФ

26 октября 2025 20:18
144
Самарская тхэквондистка - призер чемпионата мира по тхэквондо ИТФ

В итальянском городе Езоло завершился чемпионат мира по тхэквондо ИТФ.

 В дисциплине «личный спарринг» среди женщин 18-34 лет бронзовым призером стала спортсменка из Самарской области Юлия Шестакова, воспитанница тренера Алексея Толстова.

На пути к бронзе Юлия обыграла спортсменок из Болгарии, Австралии и Аргентины, но в полуфинале уступила спортсменке из Японии.

 Женская сборная России под руководством самарского тренера Алексея Толстова одержала победу в командном зачете чемпионата мира по программе «специальная техника».

 

