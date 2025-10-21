Я нашел ошибку
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту

21 октября 2025 14:44
91
В Италии стартует чемпионат Европы по роллер-спорту, на котором выступит самарская спортсменка Анна Кукушкина, недавно вернувшаяся из Испании. Там на международных соревнованиях под эгидой World Skate — этапе Кубка мира — Кукушкина завоевала четыре медали.

Роллер-спорт — неолимпийский вид спорта, официально признанный в России, в настоящий момент объединяет 27 официальных и ряд неофициальных дисциплин, в которых используются различные виды роликовых коньков (с 2022 года в роллер-спорт также входит направление «самокат». — Прим. ред.). Фристайл — молодое направление в катании на роликовых коньках и включает в себя разные официальные дисциплины, не имеющие аналогов в классических ледовых видах спорта, — фигурное катание, скоростное катание, хоккей.

На этапе Кубке мира в Испании самарчанка поднялась дважды на высшую ступень пьедестала почета и по разу — на вторую и третью. В дисциплине «слайды» (различные виды торможения на роликовых коньках, при которых колеса скользящей ноги движутся перпендикулярно направлению движению), пройдя квалификационный этап, в котором участвовали 53 спортсменки из семи стран, Анна вышла в финал, где судьи отдали ей пальму первенства. Также не было равных Анне и в скоростном слаломе — соревнованиях на скорость, где нужно как можно быстрее проехать ту же дорожку из конусов, пишет Обоз-инфо.

