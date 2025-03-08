Самарская шашистка завоевала бронзу на первенстве России

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В Ярославле завершилась классическая программа соревнований среди юниоров (0+).

На первенстве России по русским шашкам среди спортсменок до 27 лет самарская участница Мария Звада показала отличный результат.



Воспитанница тренера Олега Дашкова, мастер спорта, завоевала бронзовую медаль. Хотя Мария набрала столько же очков, сколько и серебряный призер Анастасия Архангельская из Санкт-Петербурга, по дополнительным показателям она уступила ей второе место, сообщает Минспорта 63-го региона.



Победительницей первенства стала Дайаана Кондратьева из Якутии. Еще один представитель Самарской области, Роман Улендеев, также стал призером соревнований, пишет Сова.

Фото: pxhere.com