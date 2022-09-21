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Самарская область готовится к участию в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

21 сентября 2022 21:02
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Основная цель форума – выработка практических решений и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации.

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проводится с 2012 года. Это самая крупная площадка в нашей стране для взаимодействия между участниками спортивной отрасли, продуктивного обмена мнениями для российских и международных экспертов.

Площадка объединит руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций, представителей бизнеса, экспертного сообщества, лидеров спортивной индустрии и средств массовой информации.

Основная цель форума – выработка практических решений и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации.

Фокус внимания деловой программы сосредоточен на вопросах регионального развития. В 2022 году ключевыми направлениями форума станут темы популяризации физической культуры и спорта, поддержки российских спортсменов, импортозамещения, цифровизации отрасли, презентации новых форматов спортивных соревнований (в том числе со странами-участницами БРИКС, ШОС и СНГ) и реализации федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт», благодаря которым в стране появляются новые спортивные объекты и инновационные спортивные площадки.

В юбилейном форуме примут участие и представители Самарского региона. В рамках мероприятия состоится международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая имеет многолетнюю историю проведения и проходит при участии первых лиц государства. Выставку без преувеличения можно назвать витриной высших достижений отечественной спортивной индустрии за ее масштабность и уникальность представленных на ней экспонатов.

Самарская область представит достижения спортсменов губернии, а также спортивные проекты, реализуемые в рамках продвижения физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 63 регионе.

Спортивные достижения – это всегда витрина огромной работы по развитию массового спорта, детского спорта, формированию здорового образа жизни. На это направлен федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированный Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, реализация проекта на территории Самарской области находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова.

«Сегодня мы многое делаем для поддержки сферы физкультуры и спорта в Самарской области, – отметил глава региона Дмитрий Азаров. – Это одно из ключевых направлений работы регионального правительства. В соответствии с задачей, поставленной президентом страны Владимиром Путиным, мы реализуем комплексную программу развития физкультуры и спорта в регионе, создаем условия для развития как детско-юношеского и массового спорта, так и спорта высших достижений. Наша цель – привлечь еще больше жителей к здоровому образу жизни, вырастить здоровое и счастливое молодое поколение, воспитать новых чемпионов, яркими победами которых будет гордиться родной край и вся страна».

 

Фото:   минспорта СО

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