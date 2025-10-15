Самарская область готова к приему участников и гостей РСД-2025

275

Самарская область готова к приему участников и гостей XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет 5-7 ноября. Он состоится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатором Форума выступает Министерство спорта Российской Федерации, оператором мероприятия – Фонд «Росконгресс» при поддержке Правительства Самарской области.

На мероприятиях Форума соберутся высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, представители федеральных и профильных региональных министерств, бизнеса и спортивных федераций.

Особое внимание в этом году будет уделено дальнейшему развитию детско-юношеского спорта – ведь именно в детстве начинается путь будущих чемпионов.

Во вторник, 14 октября, состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке региона к главному спортивному форуму страны и реализации спортивной программы Форума.

Ожидается, что в регион прибудет более 3 000 гостей. К их приему и размещению регион готов. «Самарская область полностью готова к проведению события такого масштаба. Мы сделали все, чтобы все мероприятия деловой, спортивной и культурной программы прошли на высоком уровне», – заявил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

Основные мероприятия Форума пройдут в Самаре. Для их проведения будут задействованы: стадион «Солидарность Самара Арена», крытый футбольный манеж, СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого», «МТЛ-Арена», «Ипподром-Арена», Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, а также площадь Куйбышева. В Тольятти будут задействованы: «Лада-Арена», легкоатлетический манеж и оздоровительный комплекс «Тольятти Теннис Центр».

Основная деловая программа – заседания, круглые столы и дискуссионные площадки – пройдет в первые два дня Форума. Напомним, она выстроена по четырем смысловым блокам и ключевым направлениям, которые отражают все актуальные тенденции и вопросы будущего российского спорта как на национальном, так и на международном уровне.

В рамках Форума запланировано обсуждение широкого спектра значимых для развития спортивной отрасли вопросов: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, развития инновационных видов спорта и адаптивного спорта. Деловая программа форума «Россия – спортивная держава» будет компактной и ориентированной на практические результаты.

Форум – это не просто встречи и конференции, а яркий спортивный праздник, где каждый сможет стать частью события, почувствовать энергию соревнований, радость побед и командный дух.

Cпортивная программа Форума аккумулировалась, с ориентиром на создание таких событий, которые не просто пройдут в формате соревнований, но и соберут всех любителей спорта. Именно поэтому большой акцент сделан на проведении массовых мероприятий и мероприятий по вовлечению в занятия спортом.

«Всем известно, что Самарская область – сердце России. Уже совсем скоро это сердце начнет биться в динамичном ритме главного спортивного форума страны – и мы станем эпицентром нашей спортивной державы. Здесь соберутся чемпионы, тренеры, болельщики, тысячи любителей активного образа жизни. За три дня проведения Форума Самарская область примет более 15 спортивных и зрелищных мероприятий всероссийского и международного уровня, которые объединят профессиональный спорт, инновации и человеческие истории силы духа, – отметил Дмитрий Яковлев. – Судя по тому, как идет регистрация, мы видим, что активный интерес проявляют не только жители Самарской области, но и других регионов России, зарубежных стран. Все мероприятия форума направлены на то, чтобы как можно больше людей привлечь к спортивному образу жизни – это основная наша цель».

С 3 по 5 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет финал Кубка России по гонкам дронов с участием 100 сильнейших пилотов страны, в том числе спортсменов из Самарской области. «Такое большое мероприятие мы проведем впервые. Для нашего региона это будет очередным стимулом к тому, чтобы заявить о себе как о центре развития беспилотных технологий», – отметил вице-президент Федерации гонок дронов Самарской области Арсен Джалилов.

В Тольятти с 5 по 7 ноября будут проходить физкультурные соревнования по художественной гимнастике на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой «Под крылом чемпиона». «Турнир по художественной гимнастике, организатором которого я являюсь, в этом году у нас юбилейный – пятый. Мы приглашаем на него звезд художественной гимнастики из России и Белоруссии, на которых равняемся в данный момент. Мастер-классы проводятся для того, чтобы дети могли прикоснуться к прекрасному, увидеть своих кумиров, задать им вопросы. Мы всегда верим и надеемся, что это будет огромной мотивацией для юных спортсменов расти, развиваться, достигать новых результатов и совершенствоваться в нашем прекрасном виде спорта», – считает чемпионка мира.

Со 2 по 6 ноября самарский спорткомплекс «Ипподром Арена» примет всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек до 18 лет. Участниками станут 12 команд, две из которых представят Самарскую область.

5 ноября на территории боулинг-клуба «Бруклин Боул» в Самаре состоятся международные соревнования по боулингу «Кубок дружбы» между сборными командами Российской Федерации и Узбекистана, комментатором выступит спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Три спортивных мероприятия пройдут среди ветеранов специальной военной операции: 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею «Герои нашего времени» с участием восьми команд с 31 октября по 8 ноября на территории «МТЛ-2», всероссийские открытые соревнования «Кубок защитников Отечества» по плаванию в «Ипподром-Арене» 6 ноября и турнир по фиджитал спорту «Кубок Победы. Волга» с 5 по 7 ноября в крытом футбольном манеже.

Кроме того, пройдут два профессиональных бойцовских турнира: «Ночь бокса IBA.PRO 12» в здании Самарского академического театра оперы и балета и Open Fighting Championship 58 по смешанным боевым единоборствам в «МТЛ-Арене». В Тольятти в «Лада-Арене» состоится театрализованное гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие».

На базе «Тольятти Теннис Центра» пройдет фестиваль, посвященный 150-летию Федерации тенниса России и приуроченный к открытию нового спортивного объекта на территории центра.

Для юных любителей спорта 5 и 6 ноября на «Солидарность Самара Арене» пройдет презентация видов спорта и мастер-классы в рамках детского фестиваля «Ты в спорте».

«Спортивная программа форума будет очень насыщенной, в нее включены всероссийские и международные соревнования. Запланированы новые форматы и современные направления. Очень важно, что получат возможность принять участие и показать свой несгибаемый характер на спортивных аренах ветераны специальной военной операции. Все мероприятия будут интересными и состязательными и привлекут болельщиков разных вкусов и поколений. Думаю, зрители должны получить большое удовольствие», – поделился во время пресс-конференции первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Все желающие жители Самарской области в возрасте от 14 лет и старше смогут принять участие в массовом забеге «Чистый спорт» 5 ноября в Самаре. Старт и финиш – на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Трасса длиной 5 км пройдет по историческому центру города – по улицам Молодогвардейской, Венцека, Куйбышева, Чапаевской, Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской мимо музеев, театров, особняков в стиле «модерн» и деревянных зданий.

Организаторы уже получили 4000 заявок на участие в забеге из 5 стран, 220 городов и 68 субъектов Российской Федерации. При этом регистрация продолжается.

«Забег станет рекордным для Самарской области по количеству участников – 10 тысяч человек, и мы, наконец, подтвердим звание беговой столицы», – отметил организатор забега «Чистый спорт», руководитель серии стартов Volgaman Антон Сирота.

На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума «Россия – спортивная держава»: политики, деятели культуры и искусства, и просто любители спорта и активного образа жизни. Также состоится эстафета среди представителей общероссийских спортивных федераций.

Еще одно знаковое событие, которое пройдет в рамках Форума, –фестиваль фитнеса «Накрути себя». Он состоится вечером 6 ноября на «Солидарность Самара Арене». Регистрация на участие для любителей аэробики, зумбы, стречинга, йоги, буткемпа будет открыта в ближайшее время. Ожидается участие порядка 2,5 тысяч человек. «Фестиваль фитнеса позволит нам провести массовую тренировку, в рамках которой все любители здорового образа жизни станут частью нашего большого спортивного праздника», – добавила руководитель АНО «Исполнительная дирекция форума «Спортивная держава» Анастасия Жукова.

По словам организаторов, фестиваль будет сопровождаться музыкальным шоу Филатов&Карас.

Бесплатные билеты на спортивные мероприятия Форума можно будет забронировать через сайт kassir.ru.

Самарская область известна своими спортивными традициями, большой историей. Наши спортсмены – олимпийские чемпионы и призеры в гимнастике, плавании, баскетболе, а также других видах спорта. Все они начинали свое восхождение к спортивному Олимпу из физкультурных движений, школьных секций и кружков.

«Именно поэтому развитие массового спорта является одной из приоритетных задач для нашего региона. В течение этого года нам предстояло провести большую работу по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Созданные спортивные сооружения станут наследием форума для жителей Самарской области, которые, независимо от возраста и профессии, получат дополнительные возможности заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома», – отметил Дмитрий Яковлев.

Напомним, в рамках подготовки к Международному спортивному форуму в регионе до конца года будет введено 100 спортивных объектов. В их числе: 3 физкультурно-оздоровительных комплекса (Сергиевский район, Самара); 3 объекта футбольной инфраструктуры, в том числе футбольный стадион и крытый футбольный манеж (Тольятти), фиджитал центр (Самара), 5 спортивных объектов, создаваемых с применением модульных технологий строительства (Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Волжский район, Ставропольский район); 89 спортивных площадок, в том числе для выполнения норм ГТО.

«Это полноценные площадки для сдачи норм ГТО, мини-футбольные поля, полноценные универсальные площадки, «коробки» для игр в хоккей, а также площадки воркаута. Открываем мы их по мере готовности и ввода в эксплуатацию. По ряду адресов продолжаются работы, уверен уже в этом году жители Самарской области смогут опробовать эти объекты и получат возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности от дома», – акцентировал Дмитрий Яковлев. Он добавил, что в этом году на развитие спортивной инфраструктуры в регионе направлено 1,6 млрд рублей.

Особое внимание в дни проведения Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» уделено сохранению исторической памяти и наследия, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 7 ноября в Самаре пройдет традиционный Парад Памяти. «Очень рад, что два события международного уровня – форум «Россия – спортивная держава» и Парад Памяти в честь военного Парада 1941 года в Куйбышеве – совпали. У наших гостей есть возможность принять участие в этих знаковых мероприятиях», – добавил вице-губернатор Дмитрий Яковлев.

В дни проведения Форума будет представлена широкая молодежная программа для жителей и гостей Самарской области, которая включит в себя мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.

Источник фото: Волжская коммуна.