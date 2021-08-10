Самарец Евгений Колесников занял на чемпионате ПФО по стрельбе из лука третье место

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В городе Каменка Пензенской области прошёл чемпионат ПФО по стрельбе из лука. Рядовой спортивной роты ЦСКА/Самара Евгений Колесников занял на соревновании третье место.

Евгений Колесников выступил с блочным луком в упражнении М1, которое подразумевает, что спортсмен должен сделать по 36 выстрелов с расстояния 90 м, затем 70 м, 50 м и 30 м.

Воспитанник чебоксарской СШОР Колесников на чемпионатах среди взрослых спортсменов только начинает выступать.

– Чемпионат ПФО стал для меня своего рода тренировкой, пробой собственных сил на больших дистанциях рядом с опытными спортсменами, – сказал военнослужащий, – каждый соревновательный опыт учит справляться с волнением, что в нашем спорте имеет серьёзное значение.

Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара