Самарец выиграл четыре медали на чемпионате Европы по плаванию

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В Португалии завершился чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов. В составе национальной сборной команды России выступили 47 атлетов, среди них - представитель Самарской области Кирилл Пульвер.



В классе S5 самарец выиграл четыре медали. Две серебряные награды на дистанциях 100 метров и 200 метров вольным стилем, а также две бронзовые медали на дистанциях 50 метров вольным стилем и на пятидесятиметровке на спине.



Участие в чемпионате Европы является обязательным условием для квалификации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.