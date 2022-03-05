Самара впервые принимает первенство России по греко - римской борьбе

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В новом Дворце спорта за медали бьются более 370 спортсменов из 73 регионов страны.

Первенство объединено с турниром «Новая высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта.

Престижные и масштабные соревнования собрали в Самаре не только сильнейших молодых борцов, но и легендарных спортсменов. Среди почетных гостей - трехкратный Олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин и Олимпийский чемпион, президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Титулованные борцы высоко оценили уровень организации первенства страны и лично поблагодарили Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за поддержу соревнований.