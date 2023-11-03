С 3 по 5 ноября Тольятти примет Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы»

188

Лично-командный турнир пройдет в 11-й раз на главной площадке ЛДС «Лада-Арена».

История «Кубка Дружбы» началась в 2011 году с проведения небольших областных соревнований, на которых выступали юные спортсмены 63 региона. Спустя время среди участников турнира — профессионалы. Почетным гостем турнира станет титулованная тольяттинская каратистка, чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира Анна Чернышева.

— «По опыту прошлых лет мы готовимся к тому, что в Тольятти должны прибыть команды из примерно 35-ти регионов Российской Федерации плюс представители Ближнего Зарубежья. Свыше полутора тысяч участников будут соревноваться как в реальных поединках – кумитэ, так и формальных комплексах – ката, личных и командных на шести татами одновременно. И уже традиционно финалисты среди мужчин и женщин 18 лет и старше во всех категориях получат солидные призовые», — отметил президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.

«Кубок Дружбы» — это не только жаркие поединки на татами, но и экскурсии по городу для гостей турнира, и судейский семинары. Здесь восходят новые юные звездочки каратэ и кристаллизуется мастерство зрелых спортсменов. За победу на Кубке присваивается звание «Мастер спорта России».

Торжественная церемония открытия Кубка состоится в субботу, 4 ноября, начало в 16:00.

«Самарская область — регион с большими спортивными традициями. Благодаря правительству региона и личной вовлеченности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, мы нацелены на то, чтобы развивать профессиональный и массовый спорт. «Кубок Дружбы» — придает новый импульс для развития каратэ в губернии и способствует приобщению к занятиям физической культурой и спортом», — подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: Минспорта региона