С 21 в Казани пройдут Единые Игры Специальной Олимпиады

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С 21 по 27 января Казань примет Единые Игры для людей с ментальными нарушениями. Единые Игры являются самыми масштабными и разносторонними соревнованиями по программе Специальной Олимпиады в России.



В Играх примут участие более 2 тысяч спортсменов и представителей команд со всей страны. Соревнования пройдут на 14 современных спортивных площадках Казани. Медали будут разыграны в 18 видах спорта.



Самарскую область представят 20 атлетов, которые выступят в соревнованиях по баскетболу, лыжным гонкам, бегу на стегоступах и плаванию.

Фото: минспорта СО