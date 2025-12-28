Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
В Самаре введён полный запрет на продажу алкоголя в новогодние каникулы
В России впервые запустили спутники по лизинговой программе
В самарском Минздраве объяснили разницу между скорой и "неотложкой"
В Самаре до утра понедельника объявили особый режим
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина впервые в карьере выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам — рапиду, который проходит в Дохе.

По итогам 11 туров основного раунда Горячкина и китаянка Чжу Цзиньэр набрали одинаковое количество очков — по 8,5. Для определения чемпионки был проведен тай-брейк с добавлением 2 секунд после каждого хода, в котором россиянка одержала победу со счетом 1,5:0,5.

27-летней Горячкина впервые завоевала титул чемпионки мира по рапиду и стала третьей российской шахматисткой, завоевавшей этот титул. Ранее победу на турнире одерживали Александра Костенюк и Анастасия Боднарук. Также россиянки Екатерина Лагно, набрав 7,5 очка, заняла девятое место, Полина Шувалова (7,5) стала 13-й, а Анна Шухман (6,5) — 40-й.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE, пишет Газета.

Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
