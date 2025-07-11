Россияне впервые за шесть лет выступят на чемпионате мира по водным видам спорта

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Сборная России по плаванию направится на мировое первенство по водным дисциплинам и поборется за награды с сильнейшими спортсменами планеты впервые после шестилетнего перерыва.

Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду и синхронистки выступали на соревнованиях шесть лет назад в южнокорейском Кванджу. Возвращение откладывается у хайдайверов и ватерполистов, которым мешают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие в командных видах спорта, пишет Смотрим.

Турнир пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Первоначально он должен был проходить в Казани, однако политические обстоятельства изменили место проведения.

Накануне стало известно, что перед началом турнира российских и китайских спортсменов проверяли на допинг в два раза чаще, чем пловцов из других стран.